Андрей Шевченко в своем инстаграме в основном публикует фотографии с футбольной жизни. Однако семейные кадры очень сильно интересуют его более чем миллионную аудиторию подписчиков.
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Семейное фото Андрея Шевченко
В Киеве мужчина собрал родных на ужин. Семья собралась в уютном заведении столицы, где провела время за душевными разговорами.
Андрей Шевченко нежно обнимал маму – Любовь Михайловну и племянницу. Позади них стояла старшая сестра 44-летнего футболиста – Елена вместе с мужем. На их лицах сияли улыбки. Видно, что в этот семейный вечер все изрядно довольны.
"Семейный ужин в Киеве. Люблю вас", – написал Шевченко под фото.
Ужин Андрея Шевченко с родными / Фото с инстаграма Андрея Шевченко
"Фолловеры" Андрея не смогли обойти фотографию вниманием. В комментариях они выражают немало приятных слов в адрес семьи спортсмена:
- "Какие красивые";
- "Желаю крепкого здоровья";
- "Красивая семья";
- "Хорошая семья";
- "Безграничного вам счастья, Андрей".