Любителька Росії Лобода підтвердила концерт в Одесі

Російська співачка та гастролерка Світлана Лобода заявила, що таки виступить з концертом в Одесі 14 серпня. Вона зізналась, що нібито "сумувала за Україною", однак так і не може назвати Росію агресором.

Співачка Світлана Лобода, яка живе та розвиває кар'єру в Росії, виступить з концертом в клубі Ibiza в Одесі. Цей заклад прийме ще чимало російських гастролерів цього літа.

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На концерті артистка планує виконувати треки наживо, зокрема нову пісню Allo.

Моя рідна Україно! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з гарячими танцями, улюбленими хітами й, звичайно, прем'єрами,

– написала Лобода.

Зазначимо, про концерт Світлани Лободи стало відомо ще 19 липня. Однак тоді співачка, яка активно гастролює країною-агресором та отримує там музичні нагороди, ніяк не коментувала цю новину.

Згодом артистка приїхала до України. Вона відвідувала радіостанції, на яких представляла свій новий трек. На диво, у коментарях під дописами Світлани Лободи дуже рідко можна знайти негативні коментарі. Більшість підписників раді концерті зірки в Україні.

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