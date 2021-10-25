Любителька Путіна Наталія Орейро отримала російське громадянство

Два роки тому зірка серіалу "Дикий янгол" Наталія Орейро попросила в Путіна російський паспорт, бо нібито "немає більшої росіянки", ніж вона. Сьогодні, 25 жовтня, господар Кремля присвоїв громадянство акторці та її 9-річному сину.

44-річна Наталія Орейро з Уруґваю офіційно стала громадянкою Росії. Відповідний указ підписав президент Володимир Путін.

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Ба більше, російським громадянством він "нагородив" сина латиноамериканської зірки Мерліна, якого вона народила в шлюбі з рок-музикантом Рікардо Мольо.

Варто наголосити, що сама Наталія Орейро не встигла відреагувати на російське громадянство. Цю інформацію тиражують лише місцеві ЗМІ, посилаючись на офіційний інтернет-портал правової інформації.

Наталія Орейро з сином Мерліном / Фото з інстаграму акторки

Схоже, ця новина ощасливить зірку серіалів "Дикий янгол" та "Багаті і знамениті".

У березні 2019 року Наталія Орейро сама зажадала в Путіна паспорт Росії. В ефірі розважального шоу "Вечірній Ургант" вона заявила, що немає жодного іноземця, який був би більшим росіянином, аніж вона. У любові до Росії вона нібито обійшла самого Жерара Депардьє.

Уже в червні акторка подала документи на російське громадянство. З такою пропозицією до зірки звернулося російське посольство.

Що відомо про Наталію Орейро

2018 року Наталія Орейро випустила кліп на пісню United by Iove, в якому постала в образі матері-одиначки, що мріє про поїздку до РФ. Ба більше, знаменитість одягла кокошник і зізналась у любові до Росії

44-річна актриса найбільше прославилась завдяки ролі Мілагрос в аргентинському телесеріалі "Дикий ангел". Тоді ж вона стала знаменитою у Латинській Америці та Східній Європі. Окрім кінокар'єри, зірка реалізувала себе як співачка. 1998 року вона випустила дебютний альбом, який одразу ж став золотим.