44-летняя Наталья Орейро из Уругвая официально стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Читайте также Петиция Кондратюка о запрете российских гастролеров набрала необходимое количество голосов

Более того, российским гражданством он "наградил" сына латиноамериканской звезды Мерлина, которого она родила в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо.

Стоит отметить, что сама Наталья Орейро не успела отреагировать на российское гражданство. Эту информацию тиражируют только местные СМИ, ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации.

Наталья Орейро с сыном Мерлином / Фото из инстаграма актрисы

Похоже, эта новость осчастливит звезду сериалов "Дикий ангел" и "Богатые и знаменитые".

В марте 2019 года Наталья Орейро сама потребовала у Путина паспорт России. В эфире развлекательного шоу "Вечерний Ургант" она заявила, что нет ни одного иностранца, который был бы больше русским, чем она. В любви к России она якобы обошла самого Жерара Депардье.

Уже в июне актриса подала документы на российское гражданство. С таким предложением к звезде обратилось российское посольство.

Отметим, в 2018 году Наталья Орейро выпустила клип на песню United by Iove, в котором предстала в образе матери-одиночки, мечтающей о поездке в РФ. Более того, знаменитость надела кокошник и призналась в любви к России.

Что известно о Наталье Орейро

44-летняя актриса больше всего прославилась благодаря роли Милагрос в аргентинском телесериале "Дикий ангел". Тогда же она стала знаменитой в Латинской Америке и Восточной Европе. Кроме кинокарьеры, звезда реализовала себя как певица. В 1998 году она выпустила дебютный альбом, который сразу же стал золотым.