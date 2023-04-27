Лєра Мандзюк похвалила Олену Кравець, яка пішла з Кварталу: "Відклеїлася від цієї банди"

27 квітня 2023, 13:43
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Джерело:

Аліна Доротюк

Українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк каже, що немає колег, якими вона справді захоплюється. Однак зараз їй імпонує Олена Кравець, яка пішла з "Кварталу 95" і в 46 років "замутила свою програму".

Стендаперка Лєра Мандзюк, яка відома закарпатським діалектом, зізналася, що вчинок Олени Кравець вартий поваги, адже "їй не 22 роки, коли все попереду, і ти можеш експериментувати". На її думку, рішення стати ведучою далося колезі супер нелегко, але так вона проявила характер.

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Лєра Мандзюк похвалила Олену Кравець

Я поняла, що Олена Кравець мені імпонує, коли вона пішла з "Кварталу" й замутила свою програму не на самому успішному каналі, не саму успішну програму. А за успіхом вона й не стримиться, вона просто весь цей час хотіла робити щось своє. Вона взяла й зробила. У такий тяжкий час, але вона відклеїлася від цієї банди й зробила собі своє,
– прокоментувала Лєра Мандзюк.

Вона наголосила, що "квартал – це ім'я та бренд", і не кожен ризикне піти з центрального каналу й "з нуля щось мутити" на менш розкрученому.

"Якби "Квартал" завжди виходив на каналі "Дом", і вона пішла на "плюси" вести свою програму, то це кар'єрний крок. А тут все взагалі не так. Вона нібито дала навіть не крок назад, а крок у сторону. Як у танго. Цей танець повела вона. Це дуже прикольно, це круто", – висловилася стендаперка.

  • До речі, нещодавно сама Олена Кравець заявляла, що у "Квартал 95" більше не повернеться. Цьому проєкту вона віддала майже 20 років, але вирішила піти назавжди, щоб спробувати нове. Вона дуже сподівається на розуміння "кварталівців", що вони "не дуже ображені".

Автор: Марина Джура