Стендаперка Лєра Мандзюк, яка відома закарпатським діалектом, зізналася, що вчинок Олени Кравець вартий поваги, адже "їй не 22 роки, коли все попереду, і ти можеш експериментувати". На її думку, рішення стати ведучою далося колезі супер нелегко, але так вона проявила характер.

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Лєра Мандзюк похвалила Олену Кравець

Я поняла, що Олена Кравець мені імпонує, коли вона пішла з "Кварталу" й замутила свою програму не на самому успішному каналі, не саму успішну програму. А за успіхом вона й не стримиться, вона просто весь цей час хотіла робити щось своє. Вона взяла й зробила. У такий тяжкий час, але вона відклеїлася від цієї банди й зробила собі своє,

– прокоментувала Лєра Мандзюк.

Вона наголосила, що "квартал – це ім'я та бренд", і не кожен ризикне піти з центрального каналу й "з нуля щось мутити" на менш розкрученому.

"Якби "Квартал" завжди виходив на каналі "Дом", і вона пішла на "плюси" вести свою програму, то це кар'єрний крок. А тут все взагалі не так. Вона нібито дала навіть не крок назад, а крок у сторону. Як у танго. Цей танець повела вона. Це дуже прикольно, це круто", – висловилася стендаперка.