LP на концерті у Варшаві підняла український прапор: зворушливе відео

Відома американська співачка LP виступила у Варшаві. Там артистка підняла український прапор, який їй передала дівчина зі Львова.

LP (справжнє ім'я – Лаура Перголіцці) приєдналася до числа тих світових зірок, які підтримують Україну та засуджують війну.

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LP виступила з прапором України

14 вересня артистка зібрала шанувальників на концерті у Варшаві. Там була й львів'янка Анета Некіпелова. Дівчина обожнює творчість LP, тому намагалася потрапити до фан-зони і їй вдалося зробити це.

Анета передала кумирові український прапор. Зал вибухнув оваціями, коли Лаура взяла прапор в руки та виконала з ним пісню. Це ще один прояв підтримки нашої країни у війні, яку розпочала росія.

Після концерту співачка залишина на прапорі свій автограф.

Я люблю тебе, Україно. У тебе хоробрі та красиві люди,

– написала Лаура.

LP залишила автограф на прапорі України / Фото з інстаграму Анети Некіпелової