LP (справжнє ім'я – Лаура Перголіцці) приєдналася до числа тих світових зірок, які підтримують Україну та засуджують війну.

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LP виступила з прапором України

14 вересня артистка зібрала шанувальників на концерті у Варшаві. Там була й львів'янка Анета Некіпелова. Дівчина обожнює творчість LP, тому намагалася потрапити до фан-зони і їй вдалося зробити це.

Анета передала кумирові український прапор. Зал вибухнув оваціями, коли Лаура взяла прапор в руки та виконала з ним пісню. Це ще один прояв підтримки нашої країни у війні, яку розпочала росія.

Після концерту співачка залишина на прапорі свій автограф.

Я люблю тебе, Україно. У тебе хоробрі та красиві люди,

– написала Лаура.

LP залишила автограф на прапорі України / Фото з інстаграму Анети Некіпелової

Зверніть увагу! Українська артисти також часто виступають за кордоном, дають благодійні концерти на підтримку України. Однак ті виступи все частіше, то скасовують організатори, то намагаються зірвати росіяни. Хто з наших виконавців опинився в таких ситуаціях – дізнайтеся тут.