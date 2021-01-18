Популярну американську виконавицю Дженніфер Лопес після відео , де вона позує без макіяжу, звинуватили у зловживанні ботоксом. Зірка емоційно відповіла на коментарі користувачів соцмереж.

Дженніфер Лопес підозрюють у зловживанні ботоксом

51-річна американська виконавиця Дженніфер Лопес завжди підкорює публіку натуральною красою. Вона не соромиться поставати на фото чи відео без макіяжу. Втім, не всі користувачі соціальних мереж та прихильники співачки впевнені в тому, що вона не вдається до ін'єкцій краси чи операцій. Одне з останніх відео Дженніфер Лопес на її інстаграм-сторінці викликало активне обговорення в коментарях.

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У новому ролику Дженніфер Лопес постала в чорному пеньюарі та без макіяжу. Вона продемонструвала ефект від косметичної маски свого бренду Jlo Beauty. Зірка зазначила, що їй здається, ніби вона помолодшала на 10 років, а її обличчя сяє.

Але не всі розділили радість Дженніфер. У коментарях користувачі звинуватили співачку в користуванні ботоксом та іншими ін'єкціями краси.

"Я не можу не зауважити, що ваші брови і лоб зовсім не рухаються, коли ви говорите чи намагаєтеся висловити емоції. Ви точно використовуєте ботокс. Його у вас тонни",

"Жодних ліній на обличчі тільки через маску?",

"Будь ласка, не робіть вигляд, що все це просто генетика",

"Будьте чесні. Ви користуєтесь ботоксом",

"Маска не може дати такий ефект".

Дженніфер Лопес відповіла на звинувачення

Знаменитість вирішила різко відреагувати на коментарі про те, що вона користується ботоксом.

Це смішно! Це просто моє обличчя! Кажу в мільйонний раз, що я ніколи не колола ні ботокс, ні інші ін'єкції чи операції!

– написала Дженніфер Лопес.

Вона також додала, що жінкам варто спробувати її засіб і зазначила, що краса часто залежить від настрою. "Тримайте ще один секрет краси. Намагайтеся бути більш радісними і доброзичливими, піднімаючи настрій іншим. Не витрачайте час на колючі зауваження. Це допоможе вам залишатися молодими і красивими. Шлю вам свою любов", – підсумувала співачка.



Коментар Джей Ло / Скріншот з інстаграму