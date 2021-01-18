Дженніфер Лопес звинуватили у зловживанні ботоксом: різка відповідь зірки
Популярну американську виконавицю Дженніфер Лопес після відео , де вона позує без макіяжу, звинуватили у зловживанні ботоксом. Зірка емоційно відповіла на коментарі користувачів соцмереж.
Дженніфер Лопес підозрюють у зловживанні ботоксом
51-річна американська виконавиця Дженніфер Лопес завжди підкорює публіку натуральною красою. Вона не соромиться поставати на фото чи відео без макіяжу. Втім, не всі користувачі соціальних мереж та прихильники співачки впевнені в тому, що вона не вдається до ін'єкцій краси чи операцій. Одне з останніх відео Дженніфер Лопес на її інстаграм-сторінці викликало активне обговорення в коментарях.
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У новому ролику Дженніфер Лопес постала в чорному пеньюарі та без макіяжу. Вона продемонструвала ефект від косметичної маски свого бренду Jlo Beauty. Зірка зазначила, що їй здається, ніби вона помолодшала на 10 років, а її обличчя сяє.
Але не всі розділили радість Дженніфер. У коментарях користувачі звинуватили співачку в користуванні ботоксом та іншими ін'єкціями краси.
- "Я не можу не зауважити, що ваші брови і лоб зовсім не рухаються, коли ви говорите чи намагаєтеся висловити емоції. Ви точно використовуєте ботокс. Його у вас тонни",
- "Жодних ліній на обличчі тільки через маску?",
- "Будь ласка, не робіть вигляд, що все це просто генетика",
- "Будьте чесні. Ви користуєтесь ботоксом",
- "Маска не може дати такий ефект".
Дженніфер Лопес відповіла на звинувачення
Знаменитість вирішила різко відреагувати на коментарі про те, що вона користується ботоксом.
Це смішно! Це просто моє обличчя! Кажу в мільйонний раз, що я ніколи не колола ні ботокс, ні інші ін'єкції чи операції!
– написала Дженніфер Лопес.
Вона також додала, що жінкам варто спробувати її засіб і зазначила, що краса часто залежить від настрою. "Тримайте ще один секрет краси. Намагайтеся бути більш радісними і доброзичливими, піднімаючи настрій іншим. Не витрачайте час на колючі зауваження. Це допоможе вам залишатися молодими і красивими. Шлю вам свою любов", – підсумувала співачка.
Коментар Джей Ло / Скріншот з інстаграму
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