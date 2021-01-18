Популярную американскую исполнительницу Дженнифер Лопес после видео, где она позирует без макияжа, обвинили в злоупотреблении ботоксом. Звезда эмоционально ответила на комментарии пользователей соцсетей.

Дженнифер Лопес подозревают в злоупотреблении ботоксом

51-летняя американская исполнительница Дженнифер Лопес всегда покоряет публику натуральной красотой. Она не стесняется появляться на фото или видео без макияжа. Впрочем, не все пользователи социальных сетей и поклонники певицы уверены в том, что она не прибегает к инъекциям красоты или операциям. Одно из последних видео Дженнифер Лопес на ее инстаграм-странице вызвало активное обсуждение в комментариях.

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В новом ролике Дженнифер Лопес предстала в черном пеньюаре и без макияжа. Она продемонстрировала эффект от косметической маски своего бренда Jlo Beauty. Звезда отметила, что ей кажется, будто она помолодела на 10 лет, а ее лицо сияет.

Но не все разделили радость Дженнифер. В комментариях пользователи обвинили певицу в использовании ботокса и других инъекций красоты.

"Я не могу не заметить, что ваши брови и лоб совсем не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить эмоции. Вы точно используете ботокс. Его у вас тонны",

"Никаких линий на лице только из-за маски?",

"Пожалуйста, не делайте вид, что все это просто генетика",

"Будьте честны. Вы пользуетесь ботоксом",

"Маска не может дать такой эффект".

Дженнифер Лопес ответила на обвинения

Знаменитость решила резко отреагировать на комментарии о том, что она пользуется ботоксом.

Это смешно! Это просто мое лицо! Говорю в миллионный раз, что я никогда не колола ни ботокс, или другие инъекции или операции!

– написала Дженнифер Лопес.

Она также добавила, что женщинам стоит попробовать ее средство и отметила, что красота часто зависит от настроения. "Держите еще один секрет красоты. Старайтесь быть более радостными и доброжелательными, поднимая настроение другим. Не тратьте время на колкие замечания. Это поможет вам оставаться молодыми и красивыми. Шлю вам свою любовь", – подытожила певица.



Коментарий Джей Ло / Скриншот из инстаграма