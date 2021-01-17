Популярна американська виконавиця Дженніфер Лопес випустила новий кліп на пісню In The Morning. У ньому вона приміряла різноманітні образи та зазначила, що відеоробота повна символізму.

Дженніфер Лопес випустила новий кліп

Відома американська попвиконавиця Дженніфер Лопес потішила прихильників новим матеріалом. Вона презентувала відео на композицію In The Morning, яке опублікувала на офіційній ютуб-сторінці.

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У відеоролику In The Morning Дженніфер Лопес вразила кількістю образів, в які перевтілювалась. Вона позувала в білосніжній сукні, розкішному сріблястому костюмі та пухнастій шубі. Артистка перевтілювалась в русалку та ангела, позуючи оголеною з крилами.

Текст пісні Дженніфер Лопес присвятила жінкам, що перебувають у токсичних стосунках і не можуть їх завершити, незважаючи на те, що їх там не цінують.

Відео повне символізму про темні односторонні відносини і усвідомлення того, що ви не можете змінити нікого… Ви можете змінити тільки себе! Виростите свої власні крила і йдіть від того, хто не цінує те, що ви можете запропонувати,

– раніше розповідала Лопес на сторінці в інстаграмі.

Зокрема, за словами співачки, крила у кліпі символізують силу завершити болючі стосунки.

"Пісня дійсно про те, щоб вимагати від когось ставитися до вас правильно. У відео багато символіки. Ця дівчина вступає у відносини, і вона тоне в цій воді, тому у неї росте хвіст русалки. А потім мало-помалу вона починає відрощувати власні крила, просто щоб мати можливість піти від відносин", – наголосила Дженніфер Лопес.

Дивитися відео Дженніфер Лопес – In The Morning онлайн: