Залишилася без квартири і грошей, – Ліза з "Холостяка-11" розповіла про обман екскоханих

Повітряна гімнастка Ліза стала учасницею 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк", де бореться за серце головного героя Михайла Заливаки. Дівчина поділилася, що колишні хлопці обдурили її. Одному вона дала гроші для покупки квартири в Києві, проте згодом залишилася без житла, коханого та грошей.

Єлизавета Крутікова відвідала пост-шоу проєкту "Холостяк", де розповіла про свої попередні стосунки. За словами дівчини, два колишні хлопці обдурили її, в результаті чого вона залишилася без квартири та без грошей.

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Ліза з "Холостяка-11" про обмани екскоханих

З першим хлопцем дівчина зустрічалася півтора року. Згодом пара розсталася. Через деякий час Ліза та її ексбойфренд зустрілися. Тоді чоловік зізнавався їй у коханні, казав, що жити без неї не може. А ще розповів, що не має грошей. Дівчина пошкодувала і позичила 7 тисяч доларів.

З того часу минуло 6 років. Грошей Ліза так і не отримала. Вона щороку телефонує хлопцеві, проте він каже одне: "Немає грошей, немає роботи". З цим вона нічого не може вдіяти.

Другий коханий Єлизавети був музикантом. Вони разом працювали. Ці стосунки тривали 5 років. Ліза якийсь час працювала в Америці, де заробила гроші, за які хотіла придбати квартиру в Києві. На той час ціни на нерухомість впали. Сама Ліза не могла прилетіти до столиці, тому вирішила довірити покупку квартири коханому. Він був єдиною людиною в Києві, якій вона змогла довіритися.

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Хлопець отримав 39 тисяч доларів. Обіцяв знацти перевіреного забудовника та придбати житло.

Він сфотографував якісь документи, щоб переконати мене, що все добре. Я думала, що у 20 років вже маю власну квартиру,

– пригадала Єлизавета.

Після повернення в Україну Ліза вже разом із коханим відправилася за контрактом на роботу. Згодом вони працювали в Німеччині протягом 14 місяців. Єлизавета заробила за той час 15 тисяч євро. За ці кошти вона хотіла зробити ремонт у квартирі.

Коханий запропонував дати ці гроші йому. Він сказав: "А давай я заберу покладу у батьків сейф",

– зазначила учасниця "Холостяка-11".

Ліза зізналася, що дуже любила хлопця та довіряла йому. Вона була переконана, що це взаємно, адже постійно чула зізнання у коханні, компліменти. Згодом вони вкотре разом відправилися на роботу. На зароблені гроші купили хлопцеві квартиру.

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Я дуже довірлива людина, і, якщо я відчуваю любов, я все віддаю,

– наголосила Ліза.

Так пройшло 3 роки. Знайомі та рідні Лізи почали говорити їй, що квартири точно немає, її обманюють. Дівчина вимагала в коханого ключі від квартири. Натомість отримала фальшиві документи та відчула обман. Згодом він сам розповів, що квартиру не придбав.

"Я залишилася без квартири, без грошей і без хлопця", – підсумувала Крутікова.