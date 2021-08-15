Літак схожий на старовинний автобус, – Сніжана Бабкіна поскаржилась на українські авіалінії
Джерело:інстаграм Сніжани Бабкіної
Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною прибув на фестиваль "Українська пісня". З Києва до Львова подружжя дісталось літаком, який дуже розчарував акторку. Через жахливий стан українських авіаліній вона пережила панічну атаку.
За словами Сніжани Бабкіної, яка часто гастролює з зірковим чоловіком, таких прадавніх літаків вона не бачила ніколи. Він нагадав їй автобус, адже замість комфортних крісел – обшарпані сидіння. Знаменитість хотіла відмовитися від поїздки ще до того, як літак завівся.
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Текст публікації Сніжани Бабкіної
"Коли я зайшла в літак, я, вибачте, офігіла! Я такого літака не бачила ніколи! Це схоже на суперстаровинний автобус, але йому ж в повітря підійматися! З нами!
Спочатку я насилу домовилася з собою, щоб не вийти. Чесно кажу, мені найлегше було вийти, купити квитки додому в Харків, і гори воно все синім полум'ям. Вийшло з собою домовитися. Ремінь застебнула. Коли літак завівся, в мені всередині все теж завелося. Вібрація така! Мізки трясуться, здається зараз випадуть. І так весь політ", – поділилась Сніжана Бабкіна.
Вона додала, що під час польоту роззулась і закинула ноги на Сергія Бабкіна, а забрала своє взуття в іншому кінці літака, куди його віднесло через вібрацію. Уже в небі Сніжана Бабкіна вперше за 6 років пережила панічну атаку – їй бракувало повітря і кидало в жар.
Сніжана Бабкіна в літаку / Фото з інстаграму акторкиНагадаємо, нещодавно умовами Укрзалізниці обурювалась народна артистка Ольга Сумська. Вона скаржилась на те, що в період рекордної спеки в купейному вагоні не було кондиціонера.
У коментарях користувачі підтримали невдоволення Сніжани Бабкіної. Одні співчували, інші ділилися своїми неприємними спогадами про українські авіалінії:
- "Як таке взагалі допускають до польотів";
- "Я спочатку подумала, що ви в музеї авіації";
- "Розумію вас. Цього року летіли 40 хвилин в турбулентності, стюардеси сховалися, в салон пішло гаряче повітря, молився весь салон. Три рази Дніпро перетнули поки сіли";
- "Шторки в літаку як в поїзді"
- "Як я розумію! Особливо, коли такий "літак" злітає, і все починає трястися і деренчить. Жах".