Літак схожий на старовинний автобус, – Сніжана Бабкіна поскаржилась на українські авіалінії

Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною прибув на фестиваль "Українська пісня". З Києва до Львова подружжя дісталось літаком, який дуже розчарував акторку. Через жахливий стан українських авіаліній вона пережила панічну атаку.

За словами Сніжани Бабкіної, яка часто гастролює з зірковим чоловіком, таких прадавніх літаків вона не бачила ніколи. Він нагадав їй автобус, адже замість комфортних крісел – обшарпані сидіння. Знаменитість хотіла відмовитися від поїздки ще до того, як літак завівся.

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Текст публікації Сніжани Бабкіної

"Коли я зайшла в літак, я, вибачте, офігіла! Я такого літака не бачила ніколи! Це схоже на суперстаровинний автобус, але йому ж в повітря підійматися! З нами!

Спочатку я насилу домовилася з собою, щоб не вийти. Чесно кажу, мені найлегше було вийти, купити квитки додому в Харків, і гори воно все синім полум'ям. Вийшло з собою домовитися. Ремінь застебнула. Коли літак завівся, в мені всередині все теж завелося. Вібрація така! Мізки трясуться, здається зараз випадуть. І так весь політ", – поділилась Сніжана Бабкіна.

Вона додала, що під час польоту роззулась і закинула ноги на Сергія Бабкіна, а забрала своє взуття в іншому кінці літака, куди його віднесло через вібрацію. Уже в небі Сніжана Бабкіна вперше за 6 років пережила панічну атаку – їй бракувало повітря і кидало в жар.

Сніжана Бабкіна в літаку / Фото з інстаграму акторки

нещодавно умовами Укрзалізниці обурювалась народна артистка Ольга Сумська. Вона скаржилась на те, що в період рекордної спеки в купейному вагоні не було кондиціонера.

У коментарях користувачі підтримали невдоволення Сніжани Бабкіної. Одні співчували, інші ділилися своїми неприємними спогадами про українські авіалінії: