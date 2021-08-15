По словам Снежаны Бабкиной, которая часто гастролирует со звездным мужем, таких древних самолетов она не видела никогда. Он напомнил ей автобус, ведь вместо комфортных кресел – обшарпанные сиденья. Знаменитость хотела отказаться от поездки еще до того, как самолет завелся.

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Текст публикации Снежаны Бабкиной

"Когда я зашла в самолет, я, простите, офигела! Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами!

Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем. Получилось с собой договориться. Ремень застегнула. Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет", – поделилась Снежана Бабкина.

Она добавила, что во время полета разулась и закинула ноги на Сергея Бабкина, а забрала свою обувь в другом конце самолета, куда ее отнесло из-за вибрации. Уже в небе Снежана Бабкина впервые за 6 лет пережила паническую атаку – ей не хватало воздуха и бросало в жар.



Снежана Бабкина в самолете / Фото с инстаграма актрисы

Напомним, недавно условиями Укрзализныци возмущалась народная артистка Ольга Сумская. Она жаловалась на то, что в период рекордной жары в купейном вагоне не было кондиционера.

В комментариях пользователи поддержали недовольство Снежаны Бабкиной. Одни сочувствовали, другие делились своими неприятными воспоминаниями об украинских авиалиниях: