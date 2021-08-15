По словам Снежаны Бабкиной, которая часто гастролирует со звездным мужем, таких древних самолетов она не видела никогда. Он напомнил ей автобус, ведь вместо комфортных кресел – обшарпанные сиденья. Знаменитость хотела отказаться от поездки еще до того, как самолет завелся.
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Текст публикации Снежаны Бабкиной
"Когда я зашла в самолет, я, простите, офигела! Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами!
Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем. Получилось с собой договориться. Ремень застегнула. Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет", – поделилась Снежана Бабкина.
Она добавила, что во время полета разулась и закинула ноги на Сергея Бабкина, а забрала свою обувь в другом конце самолета, куда ее отнесло из-за вибрации. Уже в небе Снежана Бабкина впервые за 6 лет пережила паническую атаку – ей не хватало воздуха и бросало в жар.
Снежана Бабкина в самолете / Фото с инстаграма актрисы
В комментариях пользователи поддержали недовольство Снежаны Бабкиной. Одни сочувствовали, другие делились своими неприятными воспоминаниями об украинских авиалиниях:
- "Как такое вообще допускают к полетам";
- "Я сначала подумала, что вы в музее авиации";
- "Понимаю вас. В этом году летели 40 минут в турбулентности, стюардессы спрятались, в салон пошел горячий воздух, молился весь салон. Три раза Днепр пересекли пока сели";
- "Шторки в самолете как в поезде";
- "Как я понимаю! Особенно, когда такой "самолет" взлетает, и все начинает трястись и дребезжит. Ужас".