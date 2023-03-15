Ліндсі Логан оголосила про вагітність: "Ми щасливі і схвильовані"
Джерело:Ліндсі Логан
Голлівудська акторка Ліндсі Логан повідомила про першу вагітність. Минулого року зірка таємно одружилась з фінансистом Бадером Шаммасом.
Американська акторка і співачка Ліндсі Логан вагітна вперше. Про це 36-річна зірка оголосила на особистій сторінці.
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Ліндсі Логан вагітна
Артистка опублікувала світлину, на якій зображений дитячий боді з написом "Незабаром". Ліндсі не поділилась іншими деталями, але підкреслила, що щаслива і перебуває у приємному хвилюванні.
Ми щасливі та схвильовані,
– написала Логан.
Ліндсі Логан вагітна / Фото з інстаграму акторки
Особисте життя Ліндсі Логан
Акторка і модель мала кілька романів з різними знаменитостями. Та зараз Ліндсі Логан перебуває у шлюбі з арабським фінансистом Бадером Шаммасом.
Пара зустрічалась близько року, а заручилась у листопаді 2021. Наступного року влітку вони зіграли весілля, яке приховали від публіки та преси. Кажуть, що зараз подружжя проживає в Дубаї, де й працює фінансист. Тоді як Ліндсі зіграла роль у різдвяному фільмі для Netflix.