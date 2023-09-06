Известная канадская супермодель Линда Евангелиста впервые призналась, что больна раком молочной железы. В 2018 году после планового визита к маммологу ей диагностировали онкологию.

К слову Джилл Байден получила положительный тест на COVID-19: как чувствует себя первая леди США

Линда Евангелиста борется с раком

Модель призналась, что ей пришлось перенести двойную мастэктомию (удаление обеих грудей – эту операцию делают во избежание рецидива).

Я без колебаний выбрала двойную мастэктомию, поскольку я хотела оставить все это позади и не иметь с этим дела. Я хотела жить и не собиралась разрешить раку груди убить меня,

– рассказала Линда Евангелиста.

В июле 2022 года, 4 года после первой операции, стало известно о том, что онкоклетки распространились на грудную мышцу. Она согласилась сделать еще одну операцию, чтобы поправиться.

"Я сказала врачу: "Выкопайте дыру в моей груди. Я не хочу, чтобы это выглядело хорошо. Я хочу, чтобы вы провели раскопки. Я хочу увидеть дыру в своей груди". Вы понимаете меня? Я не умру от этого... Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я в настроении праздновать".



Линда Евангелиста / Фото из инстаграма модели

Что известно о Линде Евангелисте

Канадская модель итальянского происхождения в юности переехала в Париж, где благодаря необычному облику стала известной моделью. Уже в 90-х она была одной из самых востребованных моделей в ряду с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другими.

В 2016 году Линда Евангелиста исчезла с обложек и подиумов – она решилась на контурную пластику Coolsculpting, которая должна была убрать жировые ткани с лица, но на самом деле обезобразила ее внешность. В сентябре 2021 года Линда Евангелиста впервые рассказала об этом и подала иск против материнской компании CoolSculpting о возмещении ущерба в размере 50 миллионов долларов. С тех пор модель чаще выходит в свет, снимается для журналов и позирует на подиумах.