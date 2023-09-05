Президентське подружжя США – Джо і Джилл Байден здали тест на коронавірус. У президента він дав негативний результат, тоді як у першої леді – позитивний.

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Джилл Байден захворіла

Симптоми 72-річної першої леді США описують як легкі.

Цього вечора у першої леді був позитивний результат тесту на COVID-19. Вона залишиться в їхньому будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер,

– повідомила директорка з комунікацій Джилл Байден Елізабет Александер.

Джо Байден повернувся з Делаверу у понеділок ввечері. За кілька днів він повинен відправитися в Індію на саміт "Великої двадцятки".

"Після позитивного тесту першої леді на COVID-19 сьогодні ввечері президенту теж зробили тест на COVID. Тест президента дав негативний результат. Цього тижня він здаватиме тест у звичайному режимі та спостерігатиме за симптомами", – кажуть у Білому домі

Коли подружжя хворіло на COVID-19

Востаннє Джилл Байден хворіла на коронавірус ще у серпні минулого року. Вона інфікувалась через тиждень після того, як одужав її чоловік. Тоді перша леді також відчувала тільки легкі симптоми, адже вакцинована двічі.

У 80-річного президента виявили коронавірус у липні 2022. Він перебував на ізоляції у Білому домі й виконував усю роботу в онлайн-режимі. Згодом Джо Байден отримав позитивний тест, а за три дні – знову негативний. Це явище пояснили як "відскок коронавірусу". Хоч симптомів не було, Байден знову перебував на ізоляції.