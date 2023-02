После очередного циничного заявления о войне основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, оскандалилась еще и американская группа Limp Bizkit. Коллектив выпустил клип на песню Out Of Style, принадлежащую альбому Still Sucks.

Limp Bizkit выпустили клип с дипфейками

В клипе музыканты использовали дипфейки Владимира Зеленского, Путина, Джо Байдена, Си Цзиньпина, Ким Чен Ина, а также Тома Круза. Участники группы играли вроде бы с их лицами. К слову, солист Фред Дёрст в видеоработе сыграл лидера страны-террориста.

Песня Out Of Style вышла еще в 2021 году, однако в ней есть строки, которые намекают на отвлеченные понятия мира и единства. Их любят использовать приспешники российской пропаганды, которые не готовы признавать терроризм, осуществляемый Россией по Украине. "Мы не можем изменить прошлое, но можем начать сегодня и улучшить завтра", а также "Мы должны быть в одной команде, в бесовой одной команде. Если нет, то мы – ничто", – поют артисты.

Limp Bizkit – Out Of Style: видео

Неудивительно, что клип Limp Bizkit очень понравился россиянам, они начали расхваливать группу за их позицию. Однако гораздо больше реакций с критикой, и не только от украинцев, но и от американских фанатов. Любопытно, что коллектив удаляет комментарии, а также запретил доступ к написанию реакций.

"Со всей любовью к Limp Bizkit, этот клип – разочарование";

"Эпическое дерьмо. Я разочарован";

"А вы живете в этой войне? Считаете, не нужно защищаться от агрессии? Еще одно разочарование! Ставить агрессора и жертву в один ряд – это дно";

"Это настоящее разочарование – чего вы издеваетесь над Зеленским? Это настоящий герой, борющийся за мир для всех нас! Украинцы страдают из-за российской агрессии, а вы постите эту чушь? Позор вам!";

"Удаляете комментарии? Не готовы отвечать за свои поступки?";

"Почему лидер группы не предстал с лицом Бена Ладена? Было бы гораздо смешнее";

"Полное дерьмо, кризис жанра, вне: поддержка оккупантов, убийц, насильников и мародеров... Вам это смешно? Как думаете, это искусство или развлечение? Персонаж, которого сыграл господин Дёрст, уничтожило десятки мест и сел в Украине с лица земли !Вы были кумирами молодежи начала 00-х годов, а теперь вы, ребята, – дно!";

Какую позицию занимали Limp Bizkit

Клип на песню Out Of Style – не удивление. В 2015 году коллектив приезжал в Россию, где в одном из городов солист поднял и развернул плакат фаната с надписью "Крым-Россия".

Фред Дёрст публично поддерживал оккупацию Крыма и заявлял, что хочет переехать жить туда, чтобы стать "частью великого будущего Крыма и России". Также он надеялся на дружбу с Путиным.