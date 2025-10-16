На розіграш від monobank відреагувала блогерка і власниця бренду ODA Ксюша Манекен, яка вчора повідомила, що з рахунку ФОП, який вона відкрила в цьому банку, шахраї вивели 6,2 мільйона гривень. Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм підприємиці.

Не пропустіть Ксюша Манекен, в якої вкрали 6,2 мільйона гривень, пояснила, чому винний Monobank

А мої лимони знайти не хочете?,

– написала Ксюша Манекен.

Ксюша Манекен відреагувала на розіграш від monobank / Скриншот з інстаграму блогерки

Що відомо про розіграш від monobank?

Співзасновник monobank Олег Гороховський поділився деталями розіграшу у своєму телеграм-каналі. Щоб взяти учать, потрібно знайти щонайменше 10 лимонів у додатку.

Люди, які зберуть 10 лимонів, беруть участь у розіграші 50 iPhone 17, а також отримають скін на згадку. Для власників дитячих карток додатково розігрують 1000 банок шоколадних монет.

Хто збере 50 лимонів – змагатиметься за 1 мільйон гривень.

Якщо знайдете міфічний 51-й лимон – отримаєте BMW 3 Series. Якщо його знайде власник дитячої картки – банк подарує поїздку до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів.

Результати розіграшу iPhone 17 будуть 20 жовтня у телеграм-каналі Гороховського. Мільйон гривень розіграють 21 жовтня у прямому ефірі, який відбудеться в інстаграмі його партнера Михайла Рогальського.

