На розіграш від monobank відреагувала блогерка і власниця бренду ODA Ксюша Манекен, яка вчора повідомила, що з рахунку ФОП, який вона відкрила в цьому банку, шахраї вивели 6,2 мільйона гривень. Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм підприємиці.
А мої лимони знайти не хочете?,
– написала Ксюша Манекен.
Ксюша Манекен відреагувала на розіграш від monobank / Скриншот з інстаграму блогерки
Що відомо про розіграш від monobank?
Співзасновник monobank Олег Гороховський поділився деталями розіграшу у своєму телеграм-каналі. Щоб взяти учать, потрібно знайти щонайменше 10 лимонів у додатку.
- Люди, які зберуть 10 лимонів, беруть участь у розіграші 50 iPhone 17, а також отримають скін на згадку. Для власників дитячих карток додатково розігрують 1000 банок шоколадних монет.
- Хто збере 50 лимонів – змагатиметься за 1 мільйон гривень.
Якщо знайдете міфічний 51-й лимон – отримаєте BMW 3 Series. Якщо його знайде власник дитячої картки – банк подарує поїздку до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів.
Результати розіграшу iPhone 17 будуть 20 жовтня у телеграм-каналі Гороховського. Мільйон гривень розіграють 21 жовтня у прямому ефірі, який відбудеться в інстаграмі його партнера Михайла Рогальського.
Ксюша Манекен стала жертвою шахраїв: головне
Ксюша Манекен звернулась за консультацією до чату підтримки monobank у телеграмі, який згодом виявися фейковим. З блогеркою зв'язався менеджер, який попросив її видалити додаток через помилку.
Після цього шахраї отримали доступ до рахунку ФОП Манекен і вивели з нього 6,2 мільйона гривень. Ці гроші повинні були піти на потреби бренду ODA, який заснувала Ксюша.
Жінка звинуватила monobank у тому, що він не захистив її як клієнтку, на що Гороховський відповів так: "Жоден банк у світі не врятував би ці гроші. Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки й ці ФОП нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв, якщо розуміє, що це шахраї".
Згодом Манекен заявила, що monobank порушив постанову НАБУ про посилену автентифікацію клієнта, постанову про здійснення банками фінансового моніторингу, а також закон України про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ксюша зазначила, що має право відстоювати свої інтереси у НАБУ і суді. А Олег Гороговский заявив, що компанія співпрацює з правоохоронними органами, щоб знайти злочинців.