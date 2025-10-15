Про це вона записала окреме відео у соцмережах. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку інфлюенсерки.

Як виявилося, Ксюша Манекен вирішила перевести частину грошей з Monobank і звернулася до чату підтримки у телеграмі, де з нею зв'язався менеджер. Утім згодом стало відомо, що цей чат-бот підробленим.

Я описала своє питання телефоном. Менеджер сказав: "Так, звісно, ви можете зняти кошти в будь-якому відділенні, ми зробимо заявку, усе знімемо. Але я бачу, що у вас якась помилка в додатку. Для цього потрібно створити заявку на переустановлення. Зараз вам надійде повідомлення, ви натиснете "Згодна", і ми його потім перевстановимо",

– пригадала блогерка.

Вона все зробила за інструкцією, і в цей момент шахраї отримали доступ до її рахунку, з якого вивели 6,2 мільйона гривень.

Monobank не звернув уваги на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи один за одним по 700-500 тисяч гривень. Він не помітив, що це шахрайські ФОПи, хоча навіть в Google є ця інформація. Не зробив нічого для того, щоб захистити мене як клієнта, хоча я, звісно, розумію, що вся відповідальність на мені,

– обурилася Манекен.

Вона додала, що Monobank допомогти не може, а втрачені кошти були потрібні для її бізнесу – зарплати, оренда, закупівлі тканини тощо.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський вже відреагував на неприємний інцидент блогерки. Він зазначив, що звинувачення, які лунають в цьому відео в бік Monobank, є безпідставними.

Знав деталі цього інциденту. Жоден банк у світі не врятував би ці гроші. Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки й це ФОП нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв якщо розуміє, що це шахраї,

– написав підприємець в інстаграм-сторіс, яку опублікував на власній сторінці.

Він додав, що йому прикро через ситуацію, з якою стикнулася інфлюенсерка, і він дуже їй співчуває.



Олег Гороховський прокоментував ситуацію Ксюші Манекен, яка натрапила на шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс



