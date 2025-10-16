Ксюша наголосила, що не заперечує своєї відповідальності, але додала, що "відповідальність не дорівнює вина". Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

Я – жертва злочину. Винні шахраї. Винна система безпеки, яка дозволила це зробити настільки легко. І банк, який навіть не вважав підозрілим те, що з ФОП рахунку за годину вивели 6 мільйонів гривень, що становить річний обіг бренду,

– зазначила Ксюша Манекен.

Блогерка підкреслила, що її робота – це шити якісні речі, а банк має захищати гроші своїх клієнтів. За словами Манекен, вона платить установі не лише за обслуговування, але й за захист.

Я не маю жити з думкою, що будь-який невірний клік може позбавити мене всього, без жодного підтвердження, без будь-якого запобіжника. Я виконую свою частину роботи й маю право вимагати того ж рівня відповідності від банку,

– додала жінка.

Ксюша Манекен опублікувала ще один допис, в якому пояснила, чому в ситуації винен Monobank. Вона заявила, що установа порушила постанову НАБУ №58 від 28 травня 2021 року.

Цей документ вимагає посилену автентифікацію клієнта (Strong Customer Authentication) – щонайменше два незалежні фактори підтвердження (наприклад, пароль + SMS або Face ID + код). У моєму випадку був лише один push – це пряме порушення вимог НАБУ і базових стандартів безпеки,

– наголосила блогерка.

Також власниця бренду ODA стверджує Monobank порушив закон України про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Ксюша зауважила, що банк зобов'язаний зупиняти підозрілі операції.

Особливо коли вони перевищують 400 000 гривень або мають ознаки аномальної активності. 19 переказів за одну годину – це класичний "red flag". Банк мав зупинити операції для перевірки – цього не було зроблено,

– додала вона.

Крім того, за словами Манекен, Monobank порушив постанову НАБУ №65 від 19 травня 2020 року – про здійснення банками фінансового моніторингу, і проігнорував внутрішні стандарти ризик-менеджменту.

Будь-який банк має алгоритми, які аналізують поведінку клієнта. Коли ФОП, який зазвичай проводить кілька операцій на місяць, раптом здійснює десятки переказів підряд, система повинна вимагати додаткового підтвердження. Цього не було,

– розповіла Ксюша.

Блогерка наголосила, що має право відстоювати свої інтереси у НАБУ і суді, адже Monobank порушив обов'язки, закріплені законом України.

Зауважимо! Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував інцидент у своєму телеграм-каналі. Бізнесмен наголосив, що будь-які грошові втрати клієнтів – поразка для компанії, тож після таких інцидентів команда робить висновки й вдосконалює систему. За словами чоловіка, вони співпрацюють з правоохоронними органами, щоб знайти злочинців, які вкрали гроші в Ксюші Манекен.

