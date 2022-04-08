Лілія Ребрик з доньками заспівала "Ой, у лузі червона калина": патріотичне відео

Телеведуча Лілія Ребрик разом із двома доньками заспівала "Ой, у лузі червона калина". Дівчата підняли патріотичний дух, адже зараз надзвичайно важливо вірити у найкраще, не занепадати духом.

Батьки намагаються зробити все можливе не лише для того, щоб відволікти дітей та себе від думок про війну, яку росіяни принесли на українську землю.

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Лілія Ребрик заспівала з доньками

Телеведуча зараз багато часу проводить разом з доньками. Щоб потішити шанувальників і хоч трішки покращити їм настрій, Лілія з найдорожчими дівчатками заспівала популярну пісню "Ой, у лузі червона калина". Діана та Поліна підтримали зіркову матусю, адже вірять, що Україна обов'язково переможе, добро переможе зло і на наших землях буде мир.

"Так хочеться гарних новин… А гарні новини завжди поряд – це діти, які мотивують усміхатися попри все (хоча інколи здається, що це неможливо), які можуть надихнути на співи (хоча музику теж не можу слухати останнім часом). І кіно дивитися не можу… А казки дітям розповідаю. І вірю разом з ними… І мрію… І планую… А значить життя триває… І перемога скоро! І мир… Треба трішечки зачекати … І "ми нашу славну Україну розвеселимо!", – наголосила Лілія.

Лілія Ребрик з доньками заспівала "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Зазначимо, ця композиція не лише у сучасній Україні, а й у світі здобула неабияку популярність. Легендарний гурт Pink Floyd випустив першу за 28 років пісню "Hey Hey Rise Up". Музиканти використали вокал Андрія Хливнюка – соліста гурту Бумбокс "Ой, у лузі червона калина".