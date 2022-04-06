Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Джамала вирішила вивезти дітей за кордон. Разом із синами вона поїхала в Європу.

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Де зараз перебувають діти Джамали

Артистка повідомила, що зараз її діти в Стамбулі. Там ними опікується сестра Джамали. Сама Джа постійно переїздить з країни в країну, виступає на благодійних концертах у підтримку України. Діти виконавиці хворіють, сестра дуже допомагає їй, оскільки піклується, ходить до лікарів. Через насичений графік зараз ні в Джамали, ні в синів немає ніяких документів про перебування за кордоном, оскільки вона просто не встигла їх зробити.

Востаннє Джамала бачила синів 25 березня. Ще декілька днів у неї заплановані виступи, а потім на день повернеться у Стамбул, щоб побути з дітьми.

Коли артистка востаннє бачилася з чоловіком

Коханий Джамали залишився в Україні. Ввечері 27 лютого він завіз її з синами до кордону з Румунією та повернувся до Києва. Від тоді вони не бачилися.

Інтерв'ю Джамали: дивіться відео онлайн

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