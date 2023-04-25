Лілія Ребрик навідалась у рідні Чернівці та зворушила рідкісним фото з батьками

25 квітня 2023, 10:19
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Лілія Ребрик

Українська акторка Лілія Ребрик зустрілась з батьками. Вона приїхала у Чернівці, де зробила з мамою та батьком рідкісне фото.

Відома українська акторка Лілія Ребрик приїхала до Чернівців, чим поділилась на особистій сторінці. Між виставами у рідному місті й Хмельницькому вона встигла зустрітися з батьками. 

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Лілія Ребрик показала фото з батьками

Акторка поділилась рідкісним фото з прогулянки з батьками у сонячних Чернівцях. Вона позувала перед камерою у смугастих штанах та яскравому пальті.

Як добре поруч з батьками, вдома — там, де виріс! Там, де твоє серце, твої спогади, твої дитячі мрії. Як добре спати у своїй кімнаті, у своєму ліжку, дивитися на "до мурах по шкірі" знайомий вид за вікном. Як добре ввечері говорити з батьками, ділитися з ними тривогами, радощами та надіями,
– поділилась зірка.

Лілія Ребрик закликала цінувати кожну хвилину з батьками. "Скажіть "люблю, сумую, дякую". Ніколи в житті ці слова не будуть зайвими!".


Лілія Ребрик з батьками / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях під фото шанувальники поділилися враженнями від знімка. Сімейний знімок від Лілії Ребрик зворушив мережу: 

  • "Найщасливіші миті життя разом з рідненькими…! Бережи Боже вашу родину";
  • "Обіймаю вас серцем";
  • "Мама у вас така красива жінка! І має добрий вигляд";
  • "Які батьки красиві і світяться добром, цього не зіграєш";
  • "Які золоті слова! Ви найкраща!";
  • "Діана схожа красою на бабусю. Дуже вродлива".

Лілія Ребрик цього разу приїхала до Чернівців без доньок. До слова, нещодавно молодша донька акторки Поліна розсмішила бажанням. Вона підняла кружку какао і вимовила: "За те, щоб Путін здох". Зіркова матуся не змогла стримати сміх.

Автор: Марія Касій