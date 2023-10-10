Лілія Ребрик оголосила про вагітність: перші фото з животиком

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик знову вагітна. Зірка вже має двох дітей і незабаром стане мамою втретє.

Про вагітність акторка оголосила в соцмережі. Вона показала щасливі фото у колі сім'ї.

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Лілія Ребрик вагітна втретє

Акторка зізналася, що чекає на дитину. Схоже, телеведуча кілька місяців приховувала цю новину, адже у неї вже видніється чималий животик.

На радісних кадрах Лілія Ребрик позувала з доньками та чоловіком Андрієм Диким. Всі сім'я щасливо посміхалася.



Лілія Ребрик оголосила про вагітність / Фото з її інстаграм-сторіс

Телеведуча також має двох доньок – 11-річну Діану та 5-річну Поліну. На кого сім'я чекає цього разу – Ребрик поки не розсекретила.



Лілія Ребрик знову вагітна / Фото з її інстаграм-сторіс

Хто ще з зірок чекає на дитину