Лилия Ребрик является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Ее страница в инстаграме – это источник вдохновения на красивые образы для многотысячной аудитории подписчиц, ведь именно там звезда публикует фотографии, на которых показывает look of the day.

Лилия Ребрик большинство фотографий в весенне-летний период делает во дворе своего загородного дома. Там много деревьев, растений, красивая территория, поэтому не приходится искать локацию для фотосессий, ведь хорош каждый уголок.

Яркий домашний образ Лилии Ребрик

Для очередной съемки телеведущая выбрала легкий летний костюм желтого цвета, состоящий из рубашки и брюк. Рубашку Лилия завязала на талии, что придало образу особого шарма. Такой наряд она соединила с золотистой летней обувью.

Короткие белокурые волосы Ребрик аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику, хвастаясь натуральной красотой. Среди аксессуаров такой аутфит дополняли браслет, серьги и часы.

И все-таки хорошо дома! Лучше родного дома, сада и огорода, нет ничего!

– написала в публикации телеведущая.



Домашний весенний образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Подписчики Лилии никогда не оставляют без внимания ее сообщения. Активно комментируют те публикации, где звезда показывает разнообразные аутфиты. Не стали исключением и эти фото.