Лілія Ребрик захопила витонченим аутфітом у білосніжному костюмі: фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась з прихильниками новим ранковим фото. Вона похизувалась стильним повсякденним образом у білому костюмі.
Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик активно веде інстаграм-блог. У ньому зірка ділиться яскравими моментами з життя та демонструє стильні образи. Днями вона опублікувала нову світлину на особистій сторінці.
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Образ Лілії Ребрик
Знаменитість позувала перед камерою на одній з вулиць Києва. Вона зробила чарівне ранкове фото. Лілія Ребрик приміряла білий костюм, що складався з широких штанів та довгої сорочки оверсайз на ґудзиках.
Телеведуча поєднала вбрання з чорною сумочкою на сріблястому ланцюжку, яку перекинула через плече. Образ також доповнювали аксесуари – лаконічні, але стильні каблучки та золоті сережки-підвіски.
Лілія Ребрик розпустила біляве волосся та вирівняла його. На обличчі зірка зробила вишуканий макіяж. Вона нафарбувала повіки молочними та коричневими тінями, а губи підкреслила насиченою малиновою помадою.
Лілія Ребрик / Фото з інстаграму зірки
Підписники Лілії Ребрик завжди активно відгукуються про кожне нове фото. Цього разу шанувальники також засипали зірку компліментами:
- "Красунечка";
- "Розкішний стиль";
- "Ліліє, ви немов квіточка. Така ж гарнесенька";
- "Від вас віє ніжною прохолодою";
- "Як завжди божественна! Захоплююся".