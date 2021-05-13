Розваги в басейні: Лілія Ребрик зачарувала яскравим сімейним фото з Туреччини

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик продовжує відпуску в сонячній Туреччині з сім'єю. Днями вона показала нове фото, де плаває разом з дітьми й чоловіком у басейні.

Відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик опублікувала нове яскраве фото на особистій сторінці. Зірка насолоджується відпочинком та пробує різноманітні активності в Туреччині.

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Нове сімейне фото Лілії Ребрик

Цього разу Лілія Ребрик позувала в басейні на тлі пальм та неба. Перед камерою вона постала разом з чоловіком Андрієм Диким та доньками – Поліною і Діаною. Зіркові батьки підняли дівчаток над водою та весело усміхалися. Старша донька мала спеціальні окуляри для плавання під водою, а молодша – надувне коло.

У підписі до світлини телеведуча визнала, що відпочинок разом із найближчими – це особлива насолода. Лілія Ребрик також зазначила, що їй не віриться, що подружжю з таким щільним робочим графіком вдалося знайти час для релаксу.



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Відпустка Лілії Ребрик у Туреччині