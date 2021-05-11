Лілія Ребрик насолоджується довгоочікуваною відпусткою на березі моря. Чоловік організував для неї сюрприз і подарував на 40-річчя путівку в Туреччину.

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Відпочинок Лілії Ребрик в Туреччині

Ведуча після насичених робочих днів релаксує у сонячній Туреччині. Вона максимально релаксує та отримує задоволення від кожного моменту. Також не втрачає нагоди провести час з чоловіком і додати трішки романтики у їхні стосунки.

Були з чоловіком на побаченні в SPA. У Києві не вистачає часу на те, щоб розслабитися, піти на масаж. Тим більше вдвох. А на відпочинку якраз є можливість. І всі умови в одному місці: фітнес, йога, різні масажі, сауна, хамам тощо,

– поділилася Лілія в публікації.

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У коментарях підписники Ребрик розповідають, якому виду відпочинку надають перевагу. Також вони залишають приємні слова на адресу телеведучої.