Лілія Ребрик зачарувала весняним образом у рожевому костюмі: яскраві фото з букетом троянд

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зачарувала прихильників новим образом. У телевізійній студії вона показала стильний варіант весняного аутфіту, який підійде для повсякденних справ, роботи чи прогулянок.

Лілія Ребрик не припиняє приголомшувати різноманітними аутфітами. На зйомках ранкової програми вона постала перед камерами у вишуканому вбранні.

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Весняний look Лілії Ребрик

Знаменитість обрала для понеділкового ефіру красивий костюм ніжно-рожевого, що складався зі штанів на гумках знизу та піджака. Також Лілія одягнула елегантну білу блузку. Такий образ поєднала з туфлями-човниками білого кольору на підборах.

Серед аксесуарів образ Ребрик доповнювали вишукані білі сережки. Волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила насичений макіяж із коричневими тінями на повіках і рожевою помадою на губах.

Особливого шарму та весняного настрою додав величезний букет рожевих троянд, який телеведуча тримала в руках.

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У коментарях прихильники зірки залишають на її адресу багато компліментів.