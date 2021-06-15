Лілія Ребрик зачарувала ніжним образом у блакитній сукні: фото

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик незмінно підкорює публіку бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постає перед камерами у красивих сукнях і костюмах. Для одного з ефірів ранкової програми знаменитість обрала легку літню сукню блакитного кольору.

Прийшли теплі дні, тому тепер Лілія демонструє різні варіанти аутфітів, які можуть підійти для прогулянки, робочих зустрічей чи романтичних побачень. Зокрема робить це в ранкових ефірах, коли разом із нею прокидаються тисячі телеглядачів.

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Зранку Лілія влаштувала оригінальну зйомку. Вона позувала в декоративному човні, що розміщений на газоні біля телестудії.

Літній look Лілії Ребрик

У сонячний вівторок знаменитість постала перед об'єктивом в легкій сукні блакитного кольору. Вбрання мало четвертні рукави, що додало особливого шарму. Талію підкреслив тоненький пояс в тон сукні. З взуття Ребрик обрала лаковані сірі туфлі-човники на шпильках.

Ніжний аутфіт зірки доповнювали оригінальні сережки. Стилісти попрацювали над зачіскою та макіяжем Лілії, щоб в кадрі вона виглядала ефектно. Її біляве волосся вклали у легкі, ледь помітні локони. На повіки нанесли тіні світлих коричневих відтінків, а на губи – рожеву помаду.

Надворі стає тепліше й знову хочеться на море,

– написала ведуча під фото.



Лілія Ребрик у блакитній сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик у блакитній сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Підписники телеведучої не залишають без уваги жоден допис. У коментарях вони завжди висловлюють компліменти. Не стала винятком і ця публікація.