Прийшли теплі дні, тому тепер Лілія демонструє різні варіанти аутфітів, які можуть підійти для прогулянки, робочих зустрічей чи романтичних побачень. Зокрема робить це в ранкових ефірах, коли разом із нею прокидаються тисячі телеглядачів.
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Зранку Лілія влаштувала оригінальну зйомку. Вона позувала в декоративному човні, що розміщений на газоні біля телестудії.
Літній look Лілії Ребрик
У сонячний вівторок знаменитість постала перед об'єктивом в легкій сукні блакитного кольору. Вбрання мало четвертні рукави, що додало особливого шарму. Талію підкреслив тоненький пояс в тон сукні. З взуття Ребрик обрала лаковані сірі туфлі-човники на шпильках.
Ніжний аутфіт зірки доповнювали оригінальні сережки. Стилісти попрацювали над зачіскою та макіяжем Лілії, щоб в кадрі вона виглядала ефектно. Її біляве волосся вклали у легкі, ледь помітні локони. На повіки нанесли тіні світлих коричневих відтінків, а на губи – рожеву помаду.
Надворі стає тепліше й знову хочеться на море,
– написала ведуча під фото.
Лілія Ребрик у блакитній сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Лілія Ребрик у блакитній сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Підписники телеведучої не залишають без уваги жоден допис. У коментарях вони завжди висловлюють компліменти. Не стала винятком і ця публікація.
- "Гарна сукня!"
- "Як красиво у блакитному! Це ваш колір!"
- "Дуже гарно! Сукня прекрасна!"
- "Чудове фото!"
- "Лілечко, ви прекрасна! Вам личать всі кольори веселки!"