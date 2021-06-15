Прийшли теплі дні, тому тепер Лілія демонструє різні варіанти аутфітів, які можуть підійти для прогулянки, робочих зустрічей чи романтичних побачень. Зокрема робить це в ранкових ефірах, коли разом із нею прокидаються тисячі телеглядачів.

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Зранку Лілія влаштувала оригінальну зйомку. Вона позувала в декоративному човні, що розміщений на газоні біля телестудії.

Літній look Лілії Ребрик

У сонячний вівторок знаменитість постала перед об'єктивом в легкій сукні блакитного кольору. Вбрання мало четвертні рукави, що додало особливого шарму. Талію підкреслив тоненький пояс в тон сукні. З взуття Ребрик обрала лаковані сірі туфлі-човники на шпильках.

Ніжний аутфіт зірки доповнювали оригінальні сережки. Стилісти попрацювали над зачіскою та макіяжем Лілії, щоб в кадрі вона виглядала ефектно. Її біляве волосся вклали у легкі, ледь помітні локони. На повіки нанесли тіні світлих коричневих відтінків, а на губи – рожеву помаду.

Надворі стає тепліше й знову хочеться на море,

– написала ведуча під фото.



Лілія Ребрик у блакитній сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик у блакитній сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Підписники телеведучої не залишають без уваги жоден допис. У коментарях вони завжди висловлюють компліменти. Не стала винятком і ця публікація.