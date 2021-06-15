Пришли теплые дни, поэтому теперь Лилия демонстрирует различные варианты аутфитов, которые могут подойти для прогулки, рабочих встреч или романтических свиданий. В частности делает это в утренних эфирах, когда вместе с ней просыпаются тысячи телезрителей.

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Утром Лилия устроила оригинальную съемку. Она позировала в декоративной лодке, расположенной на газоне возле телестудии.

Летний look Лилии Ребрик

В солнечный вторник знаменитость предстала перед объективом в легком платье голубого цвета. Наряд имел рукава три четверти, что придавало образу особый шарм. Талию подчеркнул тоненький пояс в тон платью. Из обуви Ребрик выбрала лакированные серые туфли-лодочки на шпильках.

Нежный аутфит звезды дополняли оригинальные серьги. Стилисты поработали над прической и макияжем Лилии, чтобы в кадре она выглядела эффектно. Ее белокурые волосы уложили в легкие, едва заметные локоны. На веки нанесли тени светлых коричневых оттенков, а на губы – розовую помаду.

На улице становится теплее и снова хочется на море,

– написала ведущая под фото.



Лилия Ребрик в голубом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик в голубом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Подписчики телеведущей не оставляют без внимания ни одно сообщение. В комментариях они всегда выражают комплименты. Не стала исключением и эта публикация.