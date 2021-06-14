Лілія Ребрик продовжує підкорювати красою 720-тисячну аудиторію підписників. Знаменитість постає перед камерами у красивих образах, демонструючи розкішну фігуру.

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Романтичний look Лілії Ребрик

Зранку в понеділок телеведуча поширила на особистій сторінці в інстаграмі новий кадр. Лілія позувала на камеру в обтислій білій сукні з довгими опущеними рукавами з сірими вставками. Вбрання оголило плечі Ребрик, додавши образові жіночності.

Серед прикрас аутфіт зірки довершували довгі масивні сережки, що гармонійно поєдналися з сукнею. Волосся красуня-білявка зібрала в акуратний пучок ззаду, лише декілька пасм спадали на обличчя. Макіяж Лілія зробила з тінями світлих відтінків на повіках і персиковим блиском на губах.

Такий look чудово підійде для прогулянки, святкування, якоїсь урочистої події чи романтичного побачення.

Гарний початок тижня. Багато планів! Тільки вперед! Якщо відпочиваєте – запалюйте! Якщо працюєте – дихайте!

– написала ведуча під фото.



Романтичний look Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Прихильники знаменитості вже оцінили нову публікацію. Вони залишають на адресу ведучої багато приємних слів у коментарях.