Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала мережу новою публікацією. Знаменитість у сонячний весняний день відправилася до лісу.

Лілія Ребрик вміє отримувати задоволення від кожного моменту. Вона насолоджується хоча й прохолодними, проте сонячними днями.

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Весняне фото Лілії Ребрик

Телеведуча зробила селфі під час прогулянки в лісі. Видно промінчики сонця серед дерев. Навіть під час локдауну можна знайти неймовірно красиві місця та наодинці насолодитися красою природи.

Для весняної прогулянки Ребрик обрала чорно-сріблястий пуховик. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж, який підкреслив натуральну вроду. Завершила look круглими сонцезахисними окулярами з коричневими лінзами.

Просто весна… Просто вечір… Просто люблю,

– написала Лілія під фото.

У коментарях підписники, як завжди, залишають на адресу знаменитості багато приємних слів.