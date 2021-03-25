Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала сеть новой публикацией. Знаменитость в солнечный весенний день отправилась в лес.

Лилия Ребрик умеет получать удовольствие от каждого момента. Она наслаждается хотя и прохладными, однако солнечными днями.

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Весеннее фото Лилии Ребрик

Телеведущая сделала селфи во время прогулки в лесу. Видны лучики солнца среди деревьев. Даже во время локдауна можно найти невероятно красивые места и наедине насладиться красотой природы.

Для весенней прогулки Ребрик выбрала черно-серебристый пуховик. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж, который подчеркнул натуральную красоту. Завершила look круглыми солнцезащитными очками с коричневыми линзами.

Просто весна... просто вечер... просто люблю,

– написала Лилия под фото.

В комментариях подписчики, как всегда, оставляют в адрес знаменитости много приятных слов.