Лилия Ребрик очаровала сеть весенним фото посреди леса
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала сеть новой публикацией. Знаменитость в солнечный весенний день отправилась в лес.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Лилия Ребрик умеет получать удовольствие от каждого момента. Она наслаждается хотя и прохладными, однако солнечными днями.
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Весеннее фото Лилии Ребрик
Телеведущая сделала селфи во время прогулки в лесу. Видны лучики солнца среди деревьев. Даже во время локдауна можно найти невероятно красивые места и наедине насладиться красотой природы.
Для весенней прогулки Ребрик выбрала черно-серебристый пуховик. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж, который подчеркнул натуральную красоту. Завершила look круглыми солнцезащитными очками с коричневыми линзами.
Просто весна... просто вечер... просто люблю,
– написала Лилия под фото.
В комментариях подписчики, как всегда, оставляют в адрес знаменитости много приятных слов.
- "Вы великолепны! Хорошо выглядите!"
- "Красавица!"
- "Очень красивая фотография!"
- "На фото самая красивая девушка!"
- "Волшебная!"
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