Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре підкорила мережу елегантним образом. Вона постала перед камерою у красивій сукні бежевого кольору та приголомшила запальним танцем.

Джерело: інстаграм Лілії Ребрик

Лілія Ребрик часто показує шанувальницям свій look of the day. Вона знає, як завжди виглядати ефектно та має бездоганний смак в одязі. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала запальне відео, де показала свій образ, у якому поставала перед камерами в ефірі ранкової програми.

Елегантний look Лілії Ребрик

Лілія Ребрик є прикладом для багатьох жінок. Її аутфіти щоразу вражають та надихають прихильниць. В одному з ранкових ефірів знаменитість з'явилася в надзвичайно красивій сукні бежевого кольору. Вбрання застібалося на ґудзики та мало спокусливе декольте, що додавало образові жіночності. Талію зірка підкреслила широким поясом, що був трохи темнішим за сукню.

Серед аксеесуарів образ доповлювали годинник і оригінальні великі сережки-кільця. Біляве волосся красуня вклала в бездоганні локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.