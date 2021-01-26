Ведуча Лілія Ребрик в ефірі ранкового шоу з'явилась в романтичному образі. Перед камерами зірка постала в м'ятному светрі та світлій атласній спідниці.

Джерело: інстаграм Лілії Ребрик

Ледь не кожного дня з Лілією Ребрик прокидається вся країна. Попри шалений ритм життя та ранні підйоми ведуча щоразу вражає глядачів бездоганним виглядом і стилем.

Цікаво Лілія Ребрик показала стильний образ та поділилась думками про карантин

Романтичний образ Лілії Ребрик

Знаменитість підібрала затишний зимовий look. Вона одягла в'язаний светр м'ятного кольору з V-подібним вирізом, який звабливо оголив тендітні плечі та зону декольте. Теплий верх Лілія Ребрик поєднала з повітряною атласною спідницею нюдового кольору. Вбрання чудово гармоніювало з бежевими лакованими туфлями-човниками на підборах.

Особливу увагу зірка приділила й деталям. Вона довершила образ сережками з пір'ям в тон до светру, білим годинником та лаконічними каблучками. Стилісти накрутили волосся ведучої та зробили ефектний макіяж з тінями карамельного кольору.

"Настрій романтичний, на відміну від погоди", – написала Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик у романтичному образі / Фото Instagram / @liliia.rebrik