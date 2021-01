Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в который раз покорила сеть элегантным образом. Она предстала перед камерой в красивом платье бежевого цвета и ошеломила зажигательным танцем.

Источник: инстаграм Лилии Ребрик

Лилия Ребрик часто показывает поклонницам свой look of the day. Она знает, как всегда выглядеть эффектно и имеет безупречный вкус в одежде. На личной странице в инстаграме ведущая опубликовала зажигательное видео, где показала свой образ, в котором появлялась перед камерами в эфире утренней программы.

Элегантный look Лилии Ребрик

Лилия Ребрик является примером для многих женщин. Ее аутфиты каждый раз поражают и вдохновляют поклонниц. В одном из утренних эфиров знаменитость появилась в очень красивом платье бежевого цвета. Наряд застегивался на пуговицы и имел соблазнительное декольте, что придавало образу женственности. Талию звезда подчеркнула широким поясом, который был немного темнее платья.

Среди аксеесуарив образ дополняли часы и оригинальные крупные серьги-кольца. Белокурые волосы красавица уложила в безупречные локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.