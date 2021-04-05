Лілія Ребрик приголомшила яскравим весняним образом у рожевому костюмі: фото
Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре показала свій look, який обрала для зйомок ранкової програми. Вона постала перед камерами у яскравому костюмі рожевого кольору.
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Лілія Ребрик знає, як завжди виглядати ефектно. Вона вміє дивувати прихильників і надихати жінок на неординарні аутфіти, які підкреслюють принади фігури.
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Яскравий look Лілії Ребрик
Новий тиждень ведуча вирішила розпочати з яскравих кольорів. У студії ранкової програми вона позувала в рожевому костюмі, що складався з класичних штанів і піджака. Також знаменитість одягнула білу блузку. Таке вбрання поєднала з вишуканими туфлями-човниками блакитного кольору на підборах.
Щоб образ був гармонійним, Лілія завжди доповнює його стильними аксесуарами. Цього разу вона обрала великі сережки та білий годинник. Волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж з коричневими тінями на повіках і рожевою помадою на губах.
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Публікації Ребрик ніколи не залишаються без уваги її багатотисячної аудиторії підписників. Фоловери знаменитості в коментарях адресують їй приємні слова.
- "Які ви яскраві!"
- "Ліліє, гарного настрою та дня!"
- "Доброго ранку! Дуже рада бачити вас разом в ефірі! Найкращі!"
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