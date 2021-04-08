Украинская тедеведуча и актриса Лилия Ребрик в утро четверга ошеломила поклонников новым фото. Она предстала перед камерой в черном наряде и с непривычной прической.

Знаменитость чуть ли не ежедневно публикует в сети фото, где показывает за кулисы своей работы на телевидении. В частности, уделяет внимание образам, от которых ее поклонницы всегда в восторге.

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Дерзкий look Лилии Ребрик

Народная любимица обнародовала черно-белый и цветной снимки, на которых изображена в одинаковом наряде. Она предстала перед камерой в черном одеянии с высокой горловиной. Талию подчеркнула с помощью широкого коричневого пояса. Также среди аксессуаров она выбрала длинные и массивные коричнево-черные серьги.

На лице Лилия сделала легкий макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Волосы она собрала в хвост. Такая прическа добавила образу дерзости.

Собрались! И шагом марш покорять мир! И пусть только кто-то попробует встать на пути,

– написала в публикации Лилия Ребрик.

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