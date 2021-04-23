Христина та Григорій наважилися полетіти на інший кінець світу з трьома дітьми. Вони мріяли про цю відпустку, тому тепер всі разом насолоджуватимуться теплими днями в райському куточку Землі.
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Христина Решетник на Мальдівах
Зіркова дружина позувала на неймовірно красивому пляжі з білосніжним пісочком посеред пальм. Для першого дня на Мальдівах Христина обрала коротку яскраву сукню різних кольорів. Вбрання закцентувало увагу на довгих струнких ногах знаменитості. Look поєднала з босоніжками на низькій підошві.
Волосся Решетник зібрала у хвіст ззаду. На обличчі зробила легкий макіяж і довершила образ сонцезахисними окулярами. Христина насолоджувалася моментом.
Ось цих яскравих фарб мені так не вистачало в Києві! Якби у нас була така природа, люди були б ще щасливішими,
– написала в публікації зіркова дружина.
Христина Решетник на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник