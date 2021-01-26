Ведущая Лилия Ребрик в эфире утреннего шоу появилась в романтическом образе. Перед камерами звезда предстала в мятном свитере и светлой атласной юбке.

Источник: инстаграм Лилии Ребрик

Чуть ли не каждый день с Лилией Ребрик просыпается вся страна. Несмотря на бешеный ритм жизни и ранние подъемы ведущая каждый раз поражает зрителей безупречным видом и стилем.

Интересно Лилия Ребрик показала стильный образ и поделилась мыслями о карантине

Романтический образ Лилии Ребрик

Знаменитость подобрала уютный зимний look. Она надела вязаный свитер мятного цвета с V-образным вырезом, который обольстительно обнажил хрупкие плечи и зону декольте. Теплый верх Лилия Ребрик соединила с воздушной атласной юбкой нюдового цвета. Наряд прекрасно гармонировал с бежевыми лакированными туфлями-лодочками на каблуке.

Особое внимание звезда уделила и деталям. Она довершила образ серьгами с перьями в тон к свитеру, белым часам и лаконичными кольцами. Стилисты накрутили волосы ведущей и сделали эффектный макияж с тенями карамельного цвета.

"Настроение романтическое, в отличие от погоды", – написала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в романтическом образе / Фото Instagram / @liliia.rebrik