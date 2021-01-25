Відома українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик показала нове фото, де продемонструвала стильний образ. Також вона поділилась думками про карантин й зазначила, що їй дуже бракує тренувань у спортзалі.

По всій Україні з 25 січня завершився локдаун і почався загальнонаціональний карантин. Лілія Ребрик поділилась думками стосовно обмежень та опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова Було не дуже смішно: Ірина Федишин показала, як звалилась з підборів на сцені – курйозне відео

Нове фото Лілії Ребрик

Телеведуча показала нову світлину зі студії шоу "Ранок з Україною". Зірка постала перед камерою в стильному образі. Вона позувала у світло-блакитних джинсах та яскраво-рожевому светрі. Вбрання Лілія Ребрик поєднала з бежевими черевиками на масивній підошві.

Біляве волосся вона вклала у елегантну зачіску, розпустивши та випрямивши його. Образ телеведучої завершив розкішний макіяж. Лілія Ребрик нафарбувала очі сріблястими тінями, а губи підкреслила нюдовою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Лілія Ребрик про локдаун

Зірка написала під фото, що суворий карантин вже завершився, а тому вона з сім'єю поринає в насичені робочі будні.

Якщо говорити про карантинні обмеження, то особисто я мрію повернутися до спортзалу. Це єдине місце, якого мені дуже не вистачало на карантині,

– розповіла Лілія Ребрик.

Телеведуча зазначила, що до решти закритих закладів її сім'я вже призвичаїлася. Адже вони не часто ходять в ресторани та ТРЦ. А ті заклади, які закриваються, родина Лілії Ребрик намагається підтримувати покупками онлайн. Так само в інтернеті вони замовляють їжу, продукти й одяг.

"Я все-таки за те, щоб поберегти себе у цей не надто легкий період життя і якомога менше відвідувати місця, де багато людей!", – підсумувала Лілія Ребрик.