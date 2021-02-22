Флірту між нами не було: Лілія Ребрик пригадала, як закрутила роман з чоловіком

Ведуча та акторка Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким познайомилась завдяки проєкту "Танці з зірками". Знаменитість зізналась, що вони одразу стали друзями, а роман закрутили вже після завершення проєкту.

Вже дев'ять років Лілія Ребрик заміжня за танцюристом Андрієм Диким. Ще з першого ефіру проєкту "Танці з зірками", коли пара станцювала пристрасне танго, глядачі були впевнені, що між ними роман. Однак ведуча запевнила, що почуття виникли лише після кількох місяців спільної роботи, коли шоу майже завершилося.

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Лілія Ребрик про роман з чоловіком

Акторка запевнила, що не закохалася в Андрія Дикого з першого погляду. Оскільки вони обоє спортсмени, то були зосереджені на роботі, однак встигли зав'язати міцну дружбу. Тоді зірка переконувала партнера, що вміє дружити з чоловіками, однак він одразу пояснив, що товаришувати з нею не планує.

Я точно не думала про те, що цей симпатичний хлопець – мій майбутній чоловік. Ми з Андрієм були друзями з самого початку. Я, вперта жінка, довго доводила Андрію, що вмію дружити з чоловіками… Флірту між нами не було,

– пригадала Лілія Ребрик.

Зараз ведуча зізнається, що вони лише виправдовувалися роботою, а насправді просто хотіли проводити більше часу разом. Лише після фінального ефіру під час вечері в ресторані Лілія Ребрик і Андрій Дикий все ж наважилися проявити свої почуття. Відтоді вони не розлучалися.

Як чоловік освідчився Лілії Ребрик

Знаменитість пригадала, що коханий освідчився їй під час прогулянки в парку Феофанія, що в Києві. Чоловік одразу ж все розпланував: "Взимку одружимося, а на Різдво поїдемо до твоїх батьків у Чернівці. У вас же заведено гуляти весілля, так відгуляємо там по-справжньому, а після поїдемо у весільну подорож. А потім у нас народиться дитина". Ведуча наголосила, що танцівник був наскільки переконливим, що не стала йому перечити.

Я вперше довірилася – мовчки, беззаперечно. Вперше не хотіла кудись бігти, щось вирішувати, просто послухалася,

– розповіла Лілія Ребрик.

Вранці 23 грудня 2011 року Лілія Ребрик і Андрій Дикий офіційно стали чоловіком і дружиною. Вони "хотіли розписатися тихо-мирно, для себе", однак сестра акторки зібрала родичів, друзів, журналістів, які влаштували для наречених свято з вишитим рушником, короваєм і шампанським. Тому таємниці з весілля пари не вийшло.

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