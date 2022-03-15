Акторка Лілія Ребрик не розкрила деталей смерті Володимира Строканя, але з її слів "Герої не вмирають" очевидно, що каскадер боровся за вільну Україну. Вона вшанувала його пам'ять, опублікувавши спільні фото зі зйомок серіалу "Спросите у осени", який вийшов на екрани 2016 року.

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Лілія Ребрик про Володимира Строканя

Один з найкращих каскадерів у кіно, який робив карколомні трюки, часом несумісні з життям. Завжди ідеально! Прораховуючи все до міліметра. Безстрашний! Відчайдушний! Сміливий! Завжди з усмішкою та добрими очима,

– розповіла Лілія Ребрик.

На фото вони позували вдвох. Володимир – у білій перуці та жіночому look, адже дублював акторку, злодійку за кермом під час зйомок шаленої та видовищної аварії.

Лілія Ребрик з Володимиром Строканем: фото та відео

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Нагадаємо, на війні з Росією загинув 33-річний актор Павло Лі. Талановитий хлопець, який товаришував з половиною українського шоу-бізнесу, помер від ворожих куль в Ірпені на 11-й день війни, 6 березня.

Повний текст публікації Лілії Ребрик:

Це фото зроблене під час зйомок серіалу "Спросите у осени". Вова в білій перуці імітував мене, злодійку за кермом під час зйомок шаленої та видовищної аварії.

Вово, Строкань Володя! Один з найкращих каскадерів у кіно, який робив карколомні трюки, часом несумісні з життям. Але він їх робив! Завжди ідеально! Прораховуючи все до міліметра. Безстрашний! Відчайдушний! Сміливий! Завжди з усмішкою та добрими очима!

Як так? Тебе більше нема! Герої не вмирають!