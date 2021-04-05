Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз показала свой look, который выбрала для съемок утренней программы. Она предстала перед камерами в ярком костюме розового цвета.

Лилия Ребрик знает, как всегда выглядеть эффектно. Она умеет удивлять поклонников и вдохновлять женщин на неординарные аутфиты, которые подчеркивают достоинства фигуры.

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Яркий look Лилии Ребрик

Новую неделю ведущая решила начать с ярких цветов. В студии утренней программы она позировала в розовом костюме, состоящем из классических брюк и пиджака. Также знаменитость надела белую блузку. Такой наряд соединила с изысканными туфлями-лодочками голубого цвета на каблуках.

Чтобы образ был гармоничным, Лилия всегда дополняет его стильными аксессуарами. На этот раз она выбрала крупные серьги и белые часы. Волосы она уложила в фирменную прическу, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

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Публикации Ребрик никогда не остаются без внимания ее многотысячной аудитории подписчиков. Фоловеры знаменитости в комментариях адресуют ей приятные слова.