Лілія Ребрик приголомшила романтичним образом у білій сукні: фото

14 червня 2021 , 14:21
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Джерело:

інстаграм Лілії Ребрик

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик на початку нового тижня показала шанувальницям варіант красивого аутфіту, який підійде для урочистих подій чи романтичних побачень. Зірка позувала на камеру в красивій білій сукні.

Лілія Ребрик продовжує підкорювати красою 720-тисячну аудиторію підписників. Знаменитість постає перед камерами у красивих образах, демонструючи розкішну фігуру. 

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Романтичний look Лілії Ребрик

Зранку в понеділок телеведуча поширила на особистій сторінці в інстаграмі новий кадр. Лілія позувала на камеру в обтислій білій сукні з довгими опущеними рукавами з сірими вставками. Вбрання оголило плечі Ребрик, додавши образові жіночності. 

Серед прикрас аутфіт зірки довершували довгі масивні сережки, що гармонійно поєдналися з сукнею. Волосся красуня-білявка зібрала в акуратний пучок ззаду, лише декілька пасм спадали на обличчя. Макіяж Лілія зробила з тінями світлих відтінків на повіках і персиковим блиском на губах. 

Такий look чудово підійде для прогулянки, святкування, якоїсь урочистої події чи романтичного побачення.

Гарний початок тижня. Багато планів! Тільки вперед! Якщо відпочиваєте – запалюйте! Якщо працюєте – дихайте!
– написала ведуча під фото.


Романтичний look Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Прихильники знаменитості вже оцінили нову публікацію. Вони залишають на адресу ведучої багато приємних слів у коментарях.

  • "Ви неперевершена!"
  • "Красуня!"
  • "У вас сьогодні дуже гарний образ!"
  • "Прекрасна!"
  • "Ти така гарна!"
Автор: Христина Кобак