Лілія Ребрик часто тішить прихильників сімейними фотографіями. За її особистою сторінкою в інстаграмі стежать 720 тисяч користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації.

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Нові фото Лілії Ребрик з донькою

Лілія теплого літнього дня влаштувала фотосесію на тлі зелених рослин. Вона постала перед камерою в білій сорочці в чорний горошок. Біляве волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах.

Маленька Діана позувала поруч із зірковою матусею в білих штанах і чорній футболці з яскравим принтом. Довге розкішне волосся дівчинка вклала рівно. Вона мило усміхалася, чим замилувала багатотисячну аудиторію підписників матусі.

Класний сьогодні був день! Скрізь разом,

– написала Ребрик під фото.



Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях прихильники Ребрик засипали її та Діану компліментами.