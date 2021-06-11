Лілія Ребрик часто тішить прихильників сімейними фотографіями. За її особистою сторінкою в інстаграмі стежать 720 тисяч користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації.
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Нові фото Лілії Ребрик з донькою
Лілія теплого літнього дня влаштувала фотосесію на тлі зелених рослин. Вона постала перед камерою в білій сорочці в чорний горошок. Біляве волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах.
Маленька Діана позувала поруч із зірковою матусею в білих штанах і чорній футболці з яскравим принтом. Довге розкішне волосся дівчинка вклала рівно. Вона мило усміхалася, чим замилувала багатотисячну аудиторію підписників матусі.
Класний сьогодні був день! Скрізь разом,
– написала Ребрик під фото.
Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
У коментарях прихильники Ребрик засипали її та Діану компліментами.
- "Мамина донька!"
- "Дуже милі фото!"
- "Красуні!"
- "Ви дуже схожі!"
- "Красунечки!"