Лилия Ребрик продолжает покорять красотой 720-тысячную аудиторию подписчиков. Знаменитость предстает перед камерами в красивых образах, демонстрируя роскошную фигуру.
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Романтический look Лилии Ребрик
Утром в понедельник телеведущая распространила на личной странице в инстаграме новый кадр. Лилия позировала на камеру в облегающем белом платье с длинными опущенными рукавами с серыми вставками. Наряд обнажил плечи Ребрик, добавив образу женственности.
Среди украшений аутфит звезды довершали длинные массивные серьги, гармонично сочетавшиеся с платьем. Волосы красавица-блондинка собрала в аккуратный пучок сзади, лишь несколько прядей спадали на лицо. Макияж Лилия сделала с тенями светлых оттенков на веках и персиковым блеском на губах.
Такой look прекрасно подойдет для прогулки, празднования какого-то торжественного события или романтического свидания.
Хорошее начало недели. Много планов! Только вперед! Если отдыхаете – зажигайте! Если работаете – дышите!
– написала ведущая под фото.
Романтический look Лилии Ребрик / Фото з инстаграма Лилии Ребрик
Поклонники знаменитости уже оценили новую публикацию. Они оставляют в адрес ведущей много приятных слов в комментариях.
- "Вы непревзойденная!"
- "Красавица!"
- "У вас сегодня очень красивый образ!"
- "Прекрасная!"
- "Ты такая красивая!"